Sozialausgaben steigen deutlich: Kreis zum Sparen gezwungen

Die Zeiten sind keine einfachen. Krieg, Krisen und finanzielle Unsicherheit schlagen sich auf die kommunalen Finanzen nieder. Dementsprechend steht auch der Kreishaushalt in diesem Jahr unter schwierigeren Vorzeichen als in der Vergangenheit. Auch im Landkreis Donau-Ries gibt es Einsparungen. Das liegt nicht zuletzt an den steigenden Sozialausgaben. Wo der Kreis im Jahr 2025 den Gürtel enger schnallt. Und warum sich zwei Bürgermeister aus der Region kritisch zum Haushalt äußern.

Von „schwierigen Entscheidungen“ sprach Landrat Stefan Rößle im Kreistag. Die waren auch deshalb so schwierig, weil die Kreisräte mit deutlich höheren Ausgaben kalkulieren mussten. Denn in diesem Jahr ist eine deutlich höhere Zahlung an den Bezirk Schwaben zu leisten als ursprünglich gedacht. Die sogenannte Bezirksumlage steigt nämlich von 21,2 Prozent auf 25 Prozent, vor allem aufgrund steigender Sozialkosten beim Bezirk. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass der Landkreis statt 47,5 Millionen Euro 56 Millionen Euro zahlen muss. Im Zentrum der Haushaltsverhandlungen habe deshalb gestanden, die entstandene Mehrbelastung „möglichst fair“ zu verteilen, so Rößle. „Dabei galt es einerseits, die Kreisumlage und damit die Belastung unserer Kommunen nicht über Gebühr zu erhöhen. Andererseits musste jedoch auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises sichergestellt werden.“

Jugendhilfe macht drei Viertel der Sozialausgaben im Landkreis Donau-Ries aus

Das Ergebnis der Beratungen: Die Umlage steigt um 1,5 Prozentpunkte auf 50 Prozent. Damit wird die im vergangenen Jahr getroffene Absichtserklärung, die Kreisumlage drei Jahre stabil zu halten, nicht gehalten. Ein Punkt, der bei anwesenden Bürgermeistern nicht gut ankam. „Wir haben auf diesen Kompromiss vertraut“, erklärte Wemdings Bürgermeister Martin Drexler. „Ich sehe eine Gefahr der Unterfinanzierung der Gemeinden.“ Drexler sitzt ebenso wie sein Marxheimer Amtskollege Alois Schiegg im Kreistag. Auch Schiegg lehnte eine derartige Erhöhung der Umlage ab. „Gerade auf dem Land wird es schwierig. Da stehen kleinere Kommunen mit dem Rücken zur Wand.“ Zu einem anderen Ergebnis kommt die Kreisverwaltung: Auf Basis von Unterlagen der Kommunalaufsicht kommt diese zum Ergebnis, dass „keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung“ der Gemeinden zu befürchten sei.

Wie es um die Kreisfinanzen bestellt ist, erklärte Kämmerer Martin Müller. Er schilderte, dass es im Verwaltungshaushalt Mehrbelastungen von rund elf Millionen Euro gebe. Davon entfielen 2,2 Millionen Euro auf den Sozialbereich sowie 1,8 Millionen Euro auf Personalkosten. Rund zwei Drittel davon sind auf Tariferhöhungen zurückzuführen. Fünf Stellen hat der Kreis für dieses Jahr mehr eingeplant, derzeit gibt es rund 500 Vollzeitstellen. „Wir müssen neue Stellenanforderungen sorgfältig prüfen“, sagt Müller. Bei den Sozialkosten macht allein die Jugendhilfe rund drei Viertel aus. 3,5 Millionen Euro sieht der Haushalt vor, um mögliche Verluste beim GkU zum Teil ausgleichen zu können. 7,7 Millionen Euro führt der Kreis in den Vermögenshaushalt zu. „Sollte sich der Kreistag in Bereichen für ein größeres Engagement entscheiden, sollte er auch darüber nachdenken, wo finanzielle Mittel nicht mehr in der bisherigen Größenordnung nötig sind“, erklärte Müller.

Der Investitionshaushalt besteht mit 16,4 Millionen Euro fast zur Hälfte aus Investitionszuschüssen. 3,2 Millionen Euro kommen aus der Rücklage, 3,5 Millionen Euro bestehen aus Kreditermächtigungen. Großer Posten im Investitionshaushalt sind die Baumaßnahmen an Schulen. In Donauwörth betrifft das unter anderem das Gymnasium. Fünf Millionen Euro sind für den vierten Bauabschnitt veranschlagt, erst im kommenden Jahr soll der fünfte und letzte Abschnitt erfolgen. „Wir hätten die Sanierung gerne nahtlos fortgeführt, aber akzeptieren das natürlich“, übte Florian Riehl von den Freien Wählern leichte Kritik am Vorgehen. Weitere Projekte mit hohen veranschlagten Kosten sind unter anderem die Errichtung der Werkhalle an der Ludwig-Bölkow-Schule Donauwörth (3,8 Millionen Euro) sowie die Sanierung der Berufsschule Nördlingen (3,5 Millionen Euro).

Einsparungen bei Geopark Besucherzentren im Landkreis Donau-Ries

Ein weiteres im Haushalt 2025 berücksichtigtes Projekt ist die Wärmeversorgung der Neudegger Allee in Donauwörth, an der ein Nahwärmenetz entstehen soll. 500.000 Euro sind für dessen Umsetzung eingeplant. „Meine Fraktion ist froh, dass die Heizanlage in der Neudegger Allee nun so geplant wird, dass eine Erweiterung der Kapazität für die Neudegger Siedlung in der Zukunft zumindest technisch möglich ist“, erklärte Grünen-Kreisrat Albert Riedelsheimer zu diesem Punkt. Bestandteil der Sparbemühungen sind unter anderem die Geopark Besucherzentren. Hier sei ein „guter Kompromiss gefunden worden“, sagte Landrat Rößle. So gelte der Grundsatzbeschluss des Kreistags fort, solche Besucherzentren zu errichten. Vom Tisch ist die Idee also nicht, sie wird lediglich zeitlich gestreckt.

Der Kreistag sah hier Einsparpotential für 2025. Auch deshalb, weil sich bis auf Harburg bisher keine Kommune in der konkreten Vorbereitungsphase befindet. Von ursprünglich angedachten 900.000 Euro verblieben letztlich nur ein Drittel. Dieses ist hälftig aufgeteilt zwischen Planungskosten für das Gesamtkonzept und Zuschüssen zu den einzelnen Gemeindekonzepten. Als „erkennbares Signal“ an den Ausgaben zu sparen, wertete das Claudia Müller (SPD). Helmut Beyschlag (PWG) dagegen bezeichnete die veranschlagten 300.000 Euro als „fragwürdig“. Und Ulrich Singer (AfD) forderte gar, das Projekt in der derzeitigen Finanzsituation komplett einzustampfen.

Insgesamt fand der Haushalt bei fünf Gegenstimmen mehrheitlich die Zustimmung der Kreisräte. „Wir sind in der Lage, unsere Hausaufgaben zu erledigen“, unterstrich Reinhold Bittner (CSU). Man müsse aber „wachsam“ sein. Auch Landrat Rößle riet zur Vorsicht mit Blick auf weitere Kostensteigerungen, insbesondere beim Bezirk. Doch er mahnte auch Zuversicht an. „Denn der Haushalt bietet viele Chancen, unseren nach wie vor sehr gut aufgestellten Landkreis auch zukunftsweisend auszurichten.“