Zwei engagierte Frauen aus dem Kreis Donau-Ries erhalten Bundesverdienstkreuz

Plus Gabriele Fograscher aus Nördlingen und Birgit Rössle aus Donauwörth werden für ihren politischen und ehrenamtlichen Einsatz mit einer hohen Auszeichnung geehrt.

Die frühere Bundestagsabgeordnete Gabriele Fograscher aus Nördlingen und die Kreis- und Stadträtin Birgit Rössle aus Donauwörth wurden mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Sie erhielten die Auszeichnung in Memmingen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek überreichte den Orden im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.