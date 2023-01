Zwei Füchse und ein Reh verenden bei Wildunfällen

Gleich drei Wildunfälle ereignen sich in der Nacht auf Freitag in der Region. Die Autofahrerinnen bleiben glücklicherweise unverletzt.

In der Dunkelheit ist Autofahren besonders tückisch und die Straße steckt voller Überraschungen. Dies mussten nun auch drei Autofahrerinnen unabhängig voneinander erfahren. In der Nacht auf Freitag ist es in der Region gleich zu drei Wildunfällen gekommen.

Nach Angaben der Polizei war eine 44-Jährige am Donnerstagabend um 20.30 Uhr auf der B16 bei Tapfheim unterwegs, als ihr ein Fuchs vor den Wagen lief. Der Pkw erfasste das Tier frontal. Wenige Zeit später, um 21.50 Uhr, ereilte ein Reh ein ähnliches Schicksal. Eine 23-Jährige fuhr zwischen Rehau und Gundelsheim. Das Tier überquerte die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Am Freitagmorgen war eine Wemdingerin von Fünfstetten in Richtung Sulzdorf unterwegs. Gegen 5.35 Uhr sprang ein Fuchs auf die Straße und vor den Wagen der 53-Jährigen. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und das Auto prallte gegen das Tier.

In allen drei Fällen verendeten die Tiere an den Unfallstellen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Die Frauen blieben unverletzt. (AZ)