Zwei Lastwagen sind massiv überladen

Die Polizei zieht bei Harburg und bei Mertingen jeweils einen 7,5-Tonner aus dem Verkehr. Deren Gewicht war deutlich höher als erlaubt. Das hat Konsequenzen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat am Mittwochnachmittag zwei Kleinlaster aus dem Verkehr gezogen, die viel zu schwer waren. Auf der Bundesstraße 25 bei Harburg wurde gegen 14.55 Uhr ein 7,5-Tonner aus Osteuropa angehalten. Das Wiegen ergab, dass der Lkw um 47,42 Prozent überladen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 40-jährige Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 298,50 Euro bezahlen. Gegen das polnische Transportunternehmen wurde ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung im Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie ein Bußgeldbescheid in Höhe von 1527,91 Euro erlassen.

Der zweite Fall ereignete sich um 18.24 Uhr bei Mertingen auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg. Hier hatte ein 7,5-Tonner mit polnischer Zulassung sein zulässiges Gewicht um satte 65,71 Prozent überschritten. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt und der Laster musste abgeladen werden. Der 40-jährige ukrainische Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 498,50 Euro hinterlegen. Auch hier wurden gegen das polnische Unternehmen Gewinnabschöpfungsmaßnahmen betrieben sowie ein Bußgeldbescheid in Höhe von 606,13 Euro erlassen. (AZ)