Zwei Männer fallen auf Betrugsmaschen herein

Es sind eigentlich bekannte Tricks: Dennoch haben sich ein Donauwörther und ein Monheimer übers Ohr hauen lassen. Was genau passiert ist.

Wie die Polizei berichtet, sind in der Region bekannte Betrugsmaschen erfolgreich gewesen. Am Mittwochnachmittag rief ein unbekannter Tatverdächtiger einen 51-jährigen Mann in Donauwörth an und gab sich fälschlicherweise als Mitarbeiter von Europol aus. Der auf ein Alter von etwa 40 Jahren geschätzte Anrufer sprach Englisch mit indischem Akzent. Er verwickelte den 51-Jährigen in ein knapp zweistündiges Gespräch mit bereits medial bekannt gewordenen Tipps zur Vermögenssicherung und brachte diesen schließlich dazu, eine Google-Play-Wertkarte in Höhe von 500 Euro zu kaufen und dem Unbekannten "live" am Telefon zu übermitteln. Danach bemerkte der Angerufene den Betrug und erschien bei der Polizeiinspektion Donauwörth. Die Beamten versuchten, die Guthabenkarte sperren zu lassen und nahmen eine Anzeige wegen Betrugsverdacht auf.

Bereits am Dienstag bekam ein 65-jähriger Monheimer eine WhatsApp-Nachricht von einem Unbekannten, der sich als dessen Sohn ausgab. Auch hier war die bekannte Masche, dass der angebliche Sohn ein neues Handy habe und der Vater ihm zur Überbrückung einer Notlage einen höheren Geldbetrag überweisen solle, erfolgreich. Die von dem 65-Jährigen getätigte Banktransaktion schlug den Gesetzeshütern zufolge jedoch glücklicherweise fehl und konnte technisch nicht ausgeführt werden. Erst nach einem Telefonat mit seinem echten Kind bemerkte der Rentner dann den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen ein Strafverfahren gegen unbekannt auf. (AZ)