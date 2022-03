Bauern im Kreis Donau-Ries sehen sich Bürokratiemonster ausgesetzt

Plus In der Region befinden sich einige "Rote Gebiete". Dort gibt es für Landwirtschaft hohe Auflagen. Der BBV warnt vor einem sukzessiven Ausbluten der Bauern.

Karlheinz Götz klingt dieser Tage etwas verzweifelt. Der Anlass für diesen unguten Zustand ist ein Wortungetüm namens "Düngemittel-Bedarfsermittlung" – und laut Götz ist die Kompliziertheit des Wortes gleichzusetzen mit der Komplexität der Arbeit, die das Ganze auslöst. Kein Ackern auf dem Feld, sondern Buchhaltung pur.