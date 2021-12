Donauwörther Onkologe behandelt mit künstlichen Antikörpern

Plus Krebspatienten gehören zur Risikogruppe. Der Donauwörther Onkolge Dr. Dirk Hempel behandelt krebskranke Covid-19-Erkrankte mit künstlichen Antikörpern.

Risikogruppe - das klingt abstrakt. Nicht aber für Menschen, die in den vergangenen Jahren oder auch akut die Diagnose Krebs erhalten haben. In der Pandemie zählen nach Einschätzung des Deutschen Krebsforschungszentrums Krebspatienten genau zur dieser Gruppe der Menschen, die sich besonders gegen eine Infektion mit dem Coronavirus schützen müssen. Denn bei ihnen ist auch die Gefahr für einen schweren Verlauf höher als bei gesunden Menschen.