Einige Unfälle wegen Schneefall und Glätte im Landkreis

Der Winter sorgt für einige Unfälle, bei denen die beteiligten Personen glimpflich davonkommen. Viele hatten die Geschwindigkeit nicht angepasst.

Die Polizei Rain hat im Zusammenhang mit dem aktuellen Winterwetter gleich mehrere Einsätze vermeldet. In Gempfing geriet ein 22-Jähriger um 8 Uhr ins Schleudern, nachdem er mit seinem Auto zu schnell unterwegs gewesen ist. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam dann an einem Baumstumpf zum Stehen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro

Autos sind bei Unfällen oft zu schnell unterwegs

Auch einer 43-Jährigen wurde eine zu schnelle Fahrweise bei einer Linkskurve zwischen Daiting und Gansheim zum Verhängnis: Sie geriet ins Schleudern und prallte schließlich mit der rechten hinteren Seite ihres Autos gegen den Bordstein der Gegenfahrbahn. Dabei brach die Radaufhängung, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Kleinstransporter schlittert in den Graben

Der Fahrer eines Kleintransporters war bei Genderkingen ebenfalls zu schnell unterwegs. Am Samstagmorgen scheiterte er deshalb bei einem Abbiegevorgang. Statt nach rechts abzubiegen schlitterte er geradeaus mit seinem Fahrzeug in den Graben. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht. In Eggelstetten wurde hingegen ein Auto beim Schneeräumen beschädigt. Der Schaden beläuft sich dabei auf etwa 500 Euro. (AZ)

Zudem betont die Polizei:

Neben dem Gefährdungspotential für sich und andere Verkehrsteilnehmer, erwartet grundsätzlich alle Fahrzeugführer, die bei diesen aktuell vorherrschenden Wetterverhältnissen ihre Geschwindigkeit nicht anpassen und einen Unfall verursachen, eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, welche eine Sanktionierung mit einem Bußgeld in Höhe von 145 Euro, sowie einem Punkt vorsieht.