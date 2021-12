Landkreis

vor 32 Min.

Es ist Geduld gefragt bei der Digitalisierung der Schulen

Plus Corona hat Lücken bei der Digitalisierung offengelegt - auch im Bereich der Schulen im Landkreis Donau-Ries. Es gibt ein Programm, dass diese schließen soll.

Von Thomas Hilgendorf

Digitalisierung ist ein viel bemühtes Wort. Das war schon vor Beginn der Corona-Pandemie so. Im Bereich der Schulen hatten die Ministerien das Thema jahrelang schier verschlafen. 2019 wurde das staatliche Förderprogramm "Digitalpakt Schule" gestartet. Ein Jahr später saßen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte pandemiebedingt zuhause und versuchten mit viel Eigeninitiative und oft auf eigene Kosten digital etwas auf die Beine zu stellen. Jetzt stehen staatlicherseits zumindest weitere Gelder zur Verfügung, um die hiesigen Schulen digital aufzurüsten. Dem Landkreis Donau-Ries wurden zuletzt Fördergelder in Höhe von 90 Prozent einer Gesamtsumme von 2,7 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Zweckbindung dieser Summe gilt für zehn Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen