Donauwörth/Kaisheim

06:30 Uhr

Wetterexperten in der Region sind sich einig: "Der Regen ist ein Segen"

Plus Die Freude über den Regen ist erst einmal groß. Doch reichen die Wassermengen, um die Folgen der Trockenheit auszugleichen? Das sagen Experten aus dem Landkreis.

Von Barbara Würmseher

Menschen hasten unter Regenschirmen eilig durch die Straßen, um nicht nass zu werden. Die Liegewiesen an Baggerseen und in Schwimmbädern sind wie leer gefegt. Am Freitag - und auch schon zwei Nächte zuvor - zeigt sich der Sommer von einer anderen Seite, als wir es seit vielen Wochen gewohnt sind: Statt Sonnenschein und brütender Hitze entladen sich prall gefüllte Wolken am grauen Himmel und die Temperaturen sind spürbar gefallen. Eigentlich eine Situation, die uns sonst gerne über das "Sch...wetter" schimpfen lässt. Doch diesmal ist es anders. Irgendwie scheinen sich alle zu freuen. Ganz oft fällt der Satz "endlich, endlich regnet es wieder".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

