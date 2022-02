Frank Wagner wird neuer Dekan von Donauwörth

Frank Wagner wird neuer Pfarrer in Donauwörth und Dekan im Dekanatsbezirk Donauwörth.

Das Wahlgremium wählte ihn am vergangenen Donnerstagabend. Wagner wird seinen Dienst im Frühsommer antreten als Nachfolger von Dekan Johannes Heidecker.

Wagner erklärt hierzu in einer ersten Stellungnahme: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und vor allem auch auf die Gemeinde in Donauwörth. Es ist mir als gebürtigem Nördlinger wichtig, dass eben nicht nur kirchenverbundene Menschen angesprochen werden, sondern auch die, die sich schon weiter von der Kirche entfernt haben. Gerade das Motto „Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist“, ist für mich und meine Arbeit ein prägendes Motto.“

Frank Wagner ist verheiratet und hat zwei Töchter. Im Vikariat zwischen 1994 und 1997 war er in Oberstaufen eingesetzt und danach als Pfarrer in Prien am Chiemsee, und in Dietfurt-Schambach. Seit 2009 war er Pfarrer in Oberstaufen. (AZ)