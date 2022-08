Landkreis

Gratis-Internetausbau für ländliche Kommunen im Landkreis Donau-Ries

Plus Das Unternehmen UGG verspricht Glasfaserausbau in kürzester Zeit - auf Kosten der Firma selbst. Genderkingen hat bereits zugesagt, Rain trifft bald eine Entscheidung.

Von Barbara Würmseher, Adalbert Riehl

Die Offerte des Unternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG) klingt in mehrerlei Hinsicht interessant: Die 2020 gegründete Firma kommt derzeit auf kleinere Kommunen im ländlichen Raum zu und bietet an, eigenwirtschaftlich in kurzer Bauzeit schnelles Internet mit energiesparenden und zukunftssicheren Technologien in bislang nicht versorgte Haushalte zu bringen. Den Städten und Gemeinden entstehen keine Kosten für die Infrastruktur, sie müssen keine Förder- und Genehmigungsanträge stellen. Innerhalb von zwei Jahren – so verspricht UGG – steht das schnelle Internet zur Verfügung. Wichtigste Voraussetzung: Die Kommune muss ihre Absichtserklärung abgeben, damit UGG loslegen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

