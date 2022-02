Harburg bekommt neuen Telekom-Mobilfunkmast

Plus Im Harburger Stadtgebiet wird ein neuer Mobilfunkmast gebaut, der vorhandene Lücken im Netz schließen soll. Wann und wo er in Betrieb genommen wird.

Die Stadt Harburg bekommt einen neuen Telekom-Mobilfunkmast, der die Netzabdeckung im Stadtgebiet und der Umgebung verbessern soll. Laut einer Pressemitteilung der Telekom befindet sich der Funkmast bereits im Bau und soll noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden. Über ein besseres Mobilfunknetz können sich dann primär die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Heroldingen freuen, da der Mast bei ihnen gebaut wird.