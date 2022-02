Harburg wagt zweiten Anlauf: Bauplätze in Großsorheim werden erneut vergeben

Plus Die Stadt Harburg wagt einen erneuten Versuch, fünf Bauplätze in "Großsorheim Nord" zu vermitteln. Dafür gibt es ein Punktesystem.

Bauplätze sind deutschlandweit begehrt und hart umkämpft. Im vorigen Herbst hat die Stadt Harburg allerdings etwas Gegenläufiges erlebt: Die drei Grundstückbewerber für Großsorheim haben allesamt ihre Plätze wieder zurückgegeben. Nun wagt die Stadt Harburg einen erneuten Anlauf und nimmt wieder Bewerbungen für fünf Grundstücke im Baugebiet "Großsorheim Nord" entgegen. Interessenten können sich zwischen dem 21. Februar und dem 20. März bei der Stadt Harburg bewerben.