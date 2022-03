Hohe Personalkosten, ambitionierte Pläne: Fraktionen zum Kreishaushalt 2022

Die Personalkosten im Landratsamt sind auf fast 30 Millionen Euro gewachsen. Fraktionssprecher kritisieren das. Andere fordern, Schulden nicht zum Tabu zu machen.

Es sei ein "weiß Gott ambitionierter Kreishaushalt", beginnt Ulrich Lange, Fraktionssprecher der CSU/JB-Fraktion seine Stellungnahme zum Kreishaushalt mit einem Volumen von 180 Millionen Euro. Zwar werden so manche Vorhaben wohl mit einem Fragezeichen versehen sein, doch was man sich jetzt leiste, fuße vor allem auf dem einnahmenstarken Jahr 2020. Damals habe der Bund fast zehn Millionen Euro an die Kommunen im Landkreis Donau-Ries überwiesen, um die wegen Corona entstandenen Ausfälle in der Gewerbesteuer auszugleichen. "Aber am Ende trifft es uns alle, denn Steuergelder kann man nur einmal ausgeben", sagt Lange, der 2020 selbst in Berlin an dem Konzept mitgearbeitet hatte.

Seine Zukunftsaussicht: "Die Haushalte der Kommunen werden geprägt sein von dem, was sich in Europa entwickelt" und meint damit natürlich die wirtschaften Folgen des Ukraine-Krieges. Auch Energiekosten werden ins Kontor schlagen. Angesichts der immer größer werdenden Flächen des Landratsamtes sagte er: "Wir waren in den letzten Jahren sehr großzügig mit unseren Gebäuden." Der Haushalt sei geprägt von dem, was man in den Vorjahren begonnen habe. Es sei richtig in Bildung, Jugendhilfe und ÖPNV zu investieren. Doch in Zukunft müsse man "kleinere Brötchen backen, Ausgaben drosseln, Standards herunterfahren."

Grüne fordern einen Zehn-Jahres-Plan für erneuerbare Energien im Landkreis Donau-Ries

Der Landkreis soll auch in Sachen Nachhaltigkeit Vorreiter werden, nicht nur beim Schuldenstand, forderte Kreisrat Albert Riedelsheimer für die Fraktion Grünen/Frauen/Linke. In Klimaschutz zu investieren koste zwar Geld, doch nichts zu tun, koste noch viel mehr Geld. Gerade dieser Tage spüre man anhaltende Trockenheit gepaart mit Starkregen-Tagen. Er vermisse einen Zehn-Jahres-Plan für mehr erneuerbare Energien und eine Offensive für Windkraft.

Seiner Meinung nach dürfe es nicht selbstverständlich sein, dass die Kreisumlage 2023 wieder steige. "Wir dürfen nicht auf Kosten der Kommunen schuldenfrei bleiben", so Riedelsheimer. Vielmehr könne man Projekte schieben, Sonderwünsche abschaffen, Büros im Landratsamt effektiver nutzen und so den Raumbedarf abschmelzen. Personal, das man einstelle, um staatliche Aufgaben zu übernehmen, müsste auch vom Staat bezahlt werden.

PWG/ÖDP/FDP wollen sich vom Besucherpark Geopark-Ries verabschieden - zu teuer

Helmut Beyschlag, der für die Fraktion aus PWG, ÖDP und FDP sprach, sieht die Ursache für das die steigenden Personalkosten des Kreises auch in den ständig steigenden Bedürfnissen der Bürger. Der Kreis stehe vor großen Herausforderungen und habe bei der Digitalisierung Nachholbedarf. Beim ÖPNV sieht er ein Akzeptanzproblem. Er forderte seine Kreiskollegen und Landrat Stefan Rößle dazu auf vom Projekt "Besucherzentrum Geopark Ries" Abstand zu nehmen. "Das ist schlicht nicht finanzierbar."

"Da entwickelt sich eine Schieflage", sagt die SPD Fraktion im Kreistag

Für die SPD-Fraktion rechnete Peter Moll vor: Die laufenden Kosten seien seit 2016 um 30 Millionen gestiegen, die Einnahmen durch die Kreisumlage um 32 Millionen. Immer weniger könne der Kreis aber zur Seite legen. "Da entwickelt sich eine gehörige Schieflage." Eine kritische Betrachtung der Ausgaben sei notwendig. Können wir dauerhaft das hohe und komfortable Niveau des Landkreises in vielen Belangen so auf Dauer weiterfinanzieren? fragt er. Der Kreis müsse nicht auf jedes Förderprogramm aufspringen - insbesondere dann nicht, wenn dafür zusätzliches Personal notwendig sei - etwa diverse Koordinatoren oder Manager. Zugleich dürfe es nicht von vornherein abgelehnt werden, Kredite für neue Investitionen aufzunehmen - vor allem, wenn Tilgungszuschüsse im Raum stehen. In Sachen ÖPNV forderte Moll, dass Nördlingen zum Knotenpunkt für die Schiene ausgebaut wird.

Finanzen der Kommunen müssen im Blick bleiben

Temporär geschaffene Stellen wieder abzubauen ist die Forderung von Florian Riehl von den Freien Wählern. Die geplanten Investitionen trägt seine Fraktion mit: Schule, Jugend, Digitalisierung seien langfristig zu fördern. Bei Entscheidungen in den Ausschüssen in den nächsten Monaten sei zu beachten, was dringend notwendig ist - eine Steigerung der Kreisumlage im kommenden Jahr dürfe kein Selbstläufer sein. "Wir müssen auch mit einem Auge auf die Haushalte der Städte und Gemeinden achten."

Weniger teure Studien, sondern Taten fordert die AfD

Ulrich Singer von der Gruppe der AfD forderte die Personaldecke des Landratsamtes zu durchleuchten. "Brauchen wir wirklich jede Stelle?" angesichts einer jährlichen Kostensteigerung um zwei Millionen Euro. Er kritisierte, dass der Landkreis zu viel Geld dafür ausgebe, über Themen nachzudenken. "500.000 Euro für Studien, ob sich der Landkreis stärker dem AVV anschließen, ist eine Menge Geld. Dabei wollen wir Umsetzungen, nicht nur Konzepte."