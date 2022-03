Landkreis Donau-Ries startet Aufruf zum Künstlerwettbewerb

Interessierte können sich jetzt für das neue Projekt "KunstWaldbaden" bewerben. Vom 30. Juli bis 30. September sollen Kunst und Natur miteinander verschmelzen.

Kunstobjekte im Freien oder an außergewöhnlichen Orten sind im Landkreis Donau-Ries keine wirklich neue Idee. Schon in den Jahren 2016 und 2019 gab es die Aktion "Kunstpfad Donau-Ries", die nicht nur den nördlichen mit dem südlichen Landkreis in einem großen Projekt vereinte, sondern zudem auch Kunst an ausgefallenen Orten inszeniert hat. Rund 24 Künstler waren damals jeweils beteiligt und zurück blieb – bei Publikum, Organisatoren und Ausstellenden gleichermaßen – eine allgemein positive Resonanz. Über mehrere Wochen hinweg konnten damals kunstbegeisterte Bürger ein großes Spektrum an Kreativität kennenlernen. Malerei, Zeichnung, Skulpturen aus Holz und Metall, Installationen aus Garn und Kunststofffäden, sowie Graffiti: umsonst und draußen für jedermann zugänglich. Das alles wurde fast immer im Außenbereich, teils an markanten, aber auch an wahrscheinlich selten besuchten Orten überall im Donau-Ries attraktiv in Szene gesetzt.

Der Landkreis will an die Erfolg des "Kunstpfads Donau-Ries" anknüpfen

Nun möchte das Regionalmanagement des Landkreises an diese Idee und Erfolgsgeschichte anknüpfen. Auch heuer soll die durch die Corona-Pandemie so stark gebeutelte Kunstszene im Landkreis unterstützt werden. Diesmal ist geplant, die Kunst und den stark boomenden regionalen Tourismus im Ferienland Donau-Ries zusammenzubringen. Das Motto dazu lautet: "KunstWaldbaden". Bei diesem Projekt werden mehrere Kunstwerke entlang beliebter Wanderwege aufgestellt. Sie werden im Zeitraum 30. Juli bis 30. September zu besichtigen sein. Mit im Boot sind auch die drei Kommunen Wemding, Monheim und Mönchsdeggingen. Ziel ist es, die kunstinteressierte Bevölkerung dafür zu begeistern, gleichzeitig den Wald und die Objekte zu erkunden.



Beim Kunstpfad 2016 gab es unter anderem in einer Kirche im Landkreis diese rasenden Biker zu sehen. Foto: Szilvia Izsó

Landrat Stefan Rößle unterstützt das brandneue Projekt: "Es ist wunderbar, dass wir einen Weg gefunden haben, auch unter gegebenenfalls strengen Corona-Auflagen diese Kunstausstellung im Außenbereich corona-konform zu ermöglichen." Wie auch bei den beiden vergangenen Projekten unterstützt der Künstler Professor Wolfgang Mussgnug aus Nördlingen das Regionalmanagement als Kurator.

Wer möchte beim Projekt "KunstWaldbaden" dabei sein?

Die Idee ist also geboren, die Rahmenbedingungen sind ausgetüftelt. Was jetzt noch fehlt, sind die Künstler und ihre Arbeiten. Um das Projekt verwirklichen zu können, spricht das Regionalmanagement nun motivierte regionale Künstlerinnen und Künstler an, die der Idee mit ihren Werken erst Leben einhauchen. Regionalmanagerin Jennifer Werner wendet sich daher mit ihrem Aufruf direkt an die Kunstschaffenden: "Sie wohnen oder arbeiten im Landkreis Donau-Ries oder haben sonst einen engen Bezug dazu? Dann melden Sie sich gerne unter: rm@lra-donau-ries.de, um die vollständigen Bewerbungsunterlagen zu erhalten." Zu beachten ist, dass die Kunstobjekte witterungsbeständig sein sollen. Bewerbungsschluss ist der 4. April. (AZ)

Info: Weiterführende Informationen zum Regionalmanagement in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit gibt es im Internet unter: www.donauries/bayern/rm. Bei Fragen steht Regionalmanagerin Jennifer Werner unter: Jennifer.werner@lra-donau-ries.de zur Verfügung.

