Leiterin des Wasserwirtschaftsamts: Jeder kann noch Wasser sparen

Plus Hitze und Trockenheit lassen Bäche versiegen und den Grundwasserspiegel sinken. Die Leiterin des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth schildert die Situation.

Seit Wochen ist es heiß und trocken. Wie dramatisch ist die Lage aus Sicht des Wasserwirtschaftsamts, Frau Seidel?



Gudrun Seidel: Wir beobachten niedrige bis sehr niedrige, aber keine historisch niedrigen Wasserstände. Mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel in der Friedberger Ach. Auch die Temperaturen in den Fließwässern bewegen sich meist im unkritischen Bereich, da es nachts meist verhältnismäßig kühl war. Die Sauerstoffwerte sind unauffällig, weshalb bisher wohl nur vereinzelt Fischsterben beobachtet wurden, zum Beispiel im Altwasser bei Leitheim. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sich bei weiter anhaltender Trockenheit die Situation verschärft.