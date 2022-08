Lesetipps aus dem Landkreis Donau-Ries für den Sommer

Egal, ob Roman, Krimi oder Kinderbuch - in den Ferien haben Groß und Klein mehr Zeit zum Lesen. Ein Buchhändler und eine Büchereileiterin geben Tipps.

Viele Menschen nutzen im Urlaub die gewonnene Freizeit, um das ein oder andere Buch zu lesen. Hier stellt sich dann die Frage: Was lese ich nun? Im Dschungel der Buchtitel schafft Nicolas Greno, Inhaber des Buchhaus Greno in Donauwörth, Abhilfe und hält ein paar Lesetipps für den Sommer parat.

Dieses Kinderbuch ist ein Muss: "Jedes Kind in Donauwörth braucht es", sagt der Buchhändler und hält "Der Hubschrauber" aus der Ravensburger-Reihe "Wieso? Weshalb? Warum?" in die Luft. Das Buch erklärt anschaulich mit vielen Bildern die Einsatzbereiche von Hubschraubern mithilfe von Klappen. Das Buch sei ideal für die Autofahrt.

Krimi "Sturmrot" und Romane als Leseempfehlung des Buchhaus Greno

Einer der besten Krimis sei laut Greno "Sturmrot" von Tove Alsterdal. In einem Ort in Schweden findet ein Sohn seinen Vater erstochen im Badezimmer auf. Die Polizistin, die sich um den Kriminalfall kümmert, kennt den Sohn aus einem vergangenen Mord, in den dieser verwickelt war. Der Krimi lebt von unterschiedlichen Erzählsträngen, die die Leserinnen und Leser jeweils auf verschiedene Fährten führen.

Ein empfehlenswerter Roman sei auch "Die Definition von Glück" von Catherine Cusset. Das Buch handelt von zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können. Clarisse ist eine Abenteurerin, wohingegen Eve ein bodenständiges Leben führt. Die eine wohnt in Frankreich, die andere in New York. Doch die beiden verbindet etwas.

Einen historischen Roman stellt "Die Champagnerfürstin" von Annette Fabiani dar. Die Geschichte spielt in Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts. Jeanne Pommery wird zur Witwe und erbt den Weinhandel ihres verstorbenen Mannes. Die Frau möchte den Weinhandel fortführen und muss sich in einer Welt behaupten, die von Konkurrenz, Krieg und Aufständen geprägt ist.

Nicolas Greno empfiehlt anlässlich der Unesco-Auszeichnung des Geoparks Ries zwei Reiseführer: "Nationaler Geopark Ries" von Martin Kluger und "Geopark Ries" von Geo-Wandern. "So manch ein Tourist kennt sich besser aus, als die Einheimischen", erzählt Greno und lacht.

Die Bücherei Fünfstetten ist während der gesamten Sommerferien geöffnet

Doch es lohnt sich auch, in Büchereien nach Lesestoff zu suchen. Die Gemeindebücherei Fünfstetten beispielsweise ist in den gesamten Sommerferien geöffnet und bietet neben Lektüre für Erwachsene auch eine Menge Kinderbücher. Die Leiterin der Bücherei, Christine Dippner, hat Tipps für große und kleine Lesebegeisterte.

Die Gemeindebücherei Fünfstetten hat ein großes Angebot für lesebegeisterte Kinder. Zu sehen ist hier die Bilderbuchecke. Foto: Christine Dippner

Dippner empfiehlt für Kinder, die noch nicht lesen können, die Bilderbuchreihe "Lieselotte" von Alexander Steffensmeier. Hierbei geht es um eine Kuh namens Lieselotte, die verschiedene Alltagsabenteuer erlebt. Für Erstleser eignen sich, so die Büchereileiterin, die "Ostwind"-Reihe, die Bücher der "Drei Fragezeichen" und "Die Schule der magischen Tiere". Von diesen Büchern gibt es Versionen für Kinder zwischen acht und zehn Jahren wie auch für geübtere Leserinnen und Leser.

In der Fünfstettener Bücherei können neben literarischen Werken auch Spiele ausgeliehen werden. Ganz oben auf der Liste der meistausgeliehenen Kinderspiele stehen "Hoppereiter" und "Funkelschatz" der Firma Haba. Außerdem erfreuen sich sogenannte Tonie-Figuren, die ebenfalls ausgeliehen werden können, großer Beliebtheit.

Jugendlichen legt Dippner folgende Buchtipps ans Herz: "Elektrische Fische" von Susan Kreller, ein katholisches Jugendbuch, bei dem es um eine Familiengeschichte geht, und: "Worte sind nicht meine Sprache" von Aidan Chambers, eine Geschichte, die vom Erwachsenwerden, von Freundschaft und Gefühlen handelt.

Für erwachsene Leserinnen und Leser bietet die Bücherei Fünfstetten einen besonderen Lesetipp: "Der Zopf" von Laetitia Colombani. Das Buch handelt von den Geschichten dreier Frauen, die auf jeweils unterschiedlichen Kontinenten leben und doch miteinander verwoben sind.