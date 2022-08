41-jähriger Mann pflegt seltsame Freundschaft zu einer 13-Jährigen

Plus Das Amtsgericht Nördlingen verurteilte einen Angeklagten, der einem befreundeten Mädchen Marihuana gab, es aus Eifersucht schlug und noch mehr auf dem Kerbholz hatte.

Eine anhaltende Freundschaft zwischen einem 41-jährigen Mann und einem Mädchen von 13 Jahren ist an sich schon ungewöhnlich. Wenn zusätzlich aber auch noch mehr als fragwürdige Dinge passieren, dann schaltet sich die Justiz ein. So geschehen im Fall eines Landkreis-Bewohners, der sich von einer Teenagerin mehr erhoffte. Er gebärdete sich regelrecht eifersüchtig, schlug sie und schenkte ihr zum Geburtstag Marihuana. Nach dem Genuss eines Joints allerdings kollabierte das Mädchen und musste ins Krankenhaus.