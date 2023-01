Polizei warnt vor mehreren Betrugsversuchen über SMS

Betrüger versuchen derzeit über Kurznachrichten auf dem Handy an Geld zu kommen. Dabei geben sich die Betrüger oft als nahe Verwandte aus.

In den vergangenen Tagen sind vermehrt Meldungen bei der Polizei eingegangen, dass Geld über Kurznachrichten auf dem Handy gefordert wird. Mehrere Menschen aus dem Landkreis zeigten bei der Polizei Donauwörth Betrugsversuche durch Kurznachrichten an. In allen Fällen bekamen die Anzeigeerstatter SMS zugeschickt, in denen sich der Absender als Sohn oder Tochter ausgab und von einer neuen Telefonnummer berichtete. Die Masche wurde jedoch erkannt und es kam zu keinen Forderungen nach Geld.

Einige Personen sind in der Vergangenheit auf die Masche hereingefallen

In diesem Zusammenhang wird auf dieses Phänomen nochmals ausdrücklich von der Polizei hingewiesen. Alle Betroffenen sollen sich demnach vergewissern, dass es sich beim Absender auch wirklich um einen Verwandten handelt. Geht man arglos auf die Nachrichten ein und investiert sein Vertrauen, ist der nächste Schritt laut den Beamten zumeist eine Geldforderung. In der Vergangenheit ist eine Vielzahl von Personen auf diese Art schon größere Summen Geld losgeworden. (AZ)