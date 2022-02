Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Pooltests für Fünft- und Sechstklässler: "Es gibt viele Fragezeichen"

Plus Nach den Faschingsferien starten auch in den untersten zwei Klassenstufen weiterführender Schulen Pooltests. Die Meinungen der Schulleiter gehen auseinander.

Von Ilona Schmid

Was in Kindergärten und Grundschulen bereits seit einigen Wochen durchgeführt wird, soll bald auch für die Jüngsten an weiterführenden Schulen gelten. Nach den Faschingsferien heißt es dann auch für Fünft- und Sechstklässler zweimal die Woche: Wattestäbchen in den Mund für den Pooltest – so der Beschluss des bayerischen Kultusministeriums.

