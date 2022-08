Landkreis

vor 17 Min.

Promille-Unfall nach Sektfrühstück bringt Autofahrerin vor Gericht

Am Amtsgericht Nördlingen wurde jetzt eine 59-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Sie hatte betrunken einen Unfall gebaut.

Plus Eine Frau aus dem Landkreis Donau-Ries wird jetzt vom Amtsgericht Nördlingen verurteilt. Sie hatte eine 31-Jährige bei einem Zusammenstoß schwer verletzt.

Von Barbara Würmseher

Nächtliche Schlafprobleme brachten eine 59-Jährige aus einer Landkreisgemeinde am 16. Dezember vergangenen Jahres dazu, ihr Bett zu verlassen und sich um die Bügelwäsche zu kümmern. Als dann gegen drei Uhr morgens ihr Sohn nach Hause kam, nahm das Unheil seinen Lauf. Denn dieser Sohn hatte just an jenem Tag seinen 30. Geburtstag und seine Mutter wollte gleich zu früher Stunde mit ihm anstoßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen