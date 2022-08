Landkreis Donau-Ries

Sind Eichenprozessionsspinner und Zünsler auf dem Rückzug?

Buchshecken schmücken den Rosengarten in Schloss Harburg. In den vergangenen Jahren haben die Raupen des Bauchsbaumzünslers den Pflanzen in der Region mächtig zugesetzt.

Plus Eichenprozessionsspinner und Buchsbaumzünsler sind der Schrecken vieler Gartenbesitzer. Doch die Schädlinge scheinen im Landkreis Donau-Ries zu verschwinden.

Von Celine Theiss

In den Gärten des Landkreises ist der Buchsbaumzünsler ungern gesehen. Der Schädling ließ in den vergangenen Jahren den ein oder anderen Gartenliebhaber verzweifeln. Die Raupen fraßen ganze Hecken und Büsche kahl. Heuer reiben sich viele Grundstückseigentümer verwundert die Augen: Es ist kein Zünsler zu sehen. Im Forst, in Parks und entlang von Straßen war eine andere Raupe ebenfalls gefürchtet: der Eichenprozessionsspinner. Auch der ist irgendwie fast verschwunden. Sinken die Populationen wirklich?

