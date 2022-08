Süßigkeiten und Alkohol sind keine Belohnung nach dem Sport

Ergänzungsprodukte sind unnötig: Acht Prozent der Sporttreibenden in Bayern verwenden sogenannte Sportlernahrung wie Energieriegel, Eiweißpräparate oder isotonische Getränke, vorwiegend Männer und Jüngere greifen hier zu. "Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Obst liefert alles, was der Körper braucht", so Zink. Die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln ist teuer, kompliziert und kann sogar schädlich sein, etwa wenn der Körper ein Zuviel an Nährstoffen mühsam wieder ausscheiden muss.