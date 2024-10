Die Aufregung um den Rassismus-Fall in Mertingen lässt nicht nach. Als Antwort auf den fremdenfeindlichen Brief, der an die örtliche Apotheke gesendet wurde, haben nun rund 1100 Menschen eine Online-Petition unterschrieben, die sich gegen Hetze und Polemik richtet. Auch der Landrat findet klare Worte.

