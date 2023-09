Schwerer Unfall mit Lastwagen bei Wettbewerb in Offroadpark

Bei den Europameisterschaften im Trucktrail ist es in Langenaltheim zu einem Unglück gekommen. Ein Lkw überschlägt sich.

Bei den Europameisterschaften im "Trucktrail", einem Wettbewerb für Lastwagen im Gelände, ist am Samstag ein schwerer Unfall auf dem Areal ("Offroadpark") nahe Langenaltheim im angrenzenden Mittelfranken passiert. Wie die Polizei mitteilt, überschlug sich während einer Abfahrt im steilen Hang ein Lkw. Er kam am Fuße des Trails zum Stehen. Einer der Piloten des Teams Italien erlitt schwere Verletzungen, der andere kam mit leichten Blessuren davon. Der schwer verletzte 25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Erlangen geflogen. Seinen Kameraden, 32, brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Eichstätt.

Nachdem die Verunglückten aus dem Laster geholt worden waren, setzten die Veranstalter den Wettbewerb fort. (AZ)