Dieb erbeutet größere Menge Baumstämme im Wald

Ein Unbekannter hat im Forst nahe dem Wittesheimer Windrad einige Eschen gestohlen, die am Wegesrand lagen.

In einem Waldstück im Bereich der Grenze zwischen dem Donau-Ries-Kreis und Mittelfranken hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag eine größere Menge Holz gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Täter aus dem Forst östlich des Wittesheimer Windrads auf Langenaltheimer Flur etwa 15 Festmeter Eschen-Langholz mit. Die fünf Meter langen Stämme lagerten seit mehreren Monaten am Wegesrand.

Zum Abtransport muss der Dieb ein Rückefahrzeug beziehungsweise einen Rückewagen verwendet haben. Die Beute hat einen Wert von schätzungsweise 2500 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. (AZ)