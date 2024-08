Lkw steckt stundenlang in Donauwörther Wohngebiet fest

Ein 36-Jähriger ist mit seinem Lastzug am Montag in einem Wohngebiet in Donauwörth buchstäblich steckengeblieben. Der Mann richtete dabei einigen Schaden an. Eine Spezialfirma war nötig, um den Lkw aus dem Stadtmühlenfeld zu holen. Die Aktion dauerte fast drei Stunden.

Wie die Polizei berichtet, teilten Anwohner um etwa 14 Uhr ein Lkw-Gespann mit, das sich an der Einmündung Tingengarten/Wilder Garten festgefahren habe. Der Lang-Lastwagen einer polnischen Spedition prallte bei Rangierversuchen gegen die Steinsäule am Hofeingang eines Anwesens eines 70-Jährigen und gegen den Holzzaun am Grundstück eines 61-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden im deutlich vierstelligen Bereich.

Eine Spezialfirma muss den Lkw aus dem Wohngebiet in Donauwörth befreien

Ein Unternehmen musste zur Befreiung des Gespanns beauftragt werden, so die Polizei. Um kurz vor 17 Uhr waren die Straßen im Stadtmühlenfeld wieder frei. Die Beamten verwarnten den Berufskraftfahrer gebührenpflichtig und sorgten für einen Personalienaustausch zur Regulierung des Schadens. (AZ)