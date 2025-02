Unfall: Lastwagen rammt Auto bei Abbiegen

Ein Lastwagen hat in Riedlingen beim Abbiegen ein Auto touchiert. Wie die Polizei mitteilt, war der Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug am Donnerstag um 14.15 Uhr auf der Joseph-Gänsler-Straße unterwegs. Dort bog er mit dem Fahrzeug nach rechts auf die Kaiser-Karl-Straße ab. Hierbei scherte der Auflieger des 40-Tonners so weit aus, dass er die linke Fahrzeugseite des Pkws eines 49-Jährigen auf der Gegenfahrbahn streifte.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Die beiden Männer blieben unverletzt. Da der Fahrer des Sattelzuges keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Polizeibeamten vor Ort eine Sicherheitsleistung von knapp 150 Euro. (AZ)