Tobias Gröbl ist schwäbischer Meister

Der Itzinger Tobias Gröbl lässt die Konkurrenz beim swa-Straßenlauf in Augsburg hinter sich.

Mit beachtenswerten Leistungen konnten sich die Teilnehmer der LG Zusam beim 36. swa-Straßenlauf in Augsburg bestens in Szene setzen. Leichter Regen bis kurz vor dem Start und angenehme neun Grad sorgten für Wettkampfbedingungen mit denen die insgesamt 373 Läuferinnen und Läufer gut zurechtkamen.

Tobias Gröbl und Halbmarathon in Augsburg – diese Kombination passt perfekt, denn schon zum wiederholten Male verließ der Topläufer der LG Zusam die Laufbühne im Siebentischwald als Sieger. Im Vorjahr sicherte sich der zwischenzeitlich 39 Jahre alte Itzinger an gleicher Stätte zwei bayerische Meistertitel und seit 2013 ist er auch Streckenrekordinhaber (1:07:07 Stunden). Dieses Mal stellte sich der sechzehn Jahre jüngere Allgäuer Sven Koch, der für das Team adidas Terrex Innsbruck an den Start ging, als hartnäckigster Gegner in den Weg.

Tobias Gröbl auf Rang 20 der deutschen Bestenliste

Fast die gesamten drei Runden der 21,1 Kilometer langen Strecke liefen beide Seite an Seite durch den Siebentischwald. Auf den beiden letzten Kilometern spielte jedoch Tobias Gröbl seine ganze Routine aus und ließ dem jungen Trailläufer mit einer Tempoverschärfung keine Chance. In ausgezeichneten 1:10:00 Stunden eilte er nicht nur dem verdienten Sieg entgegen, sondern sicherte sich nebenbei noch die Meistertitel der gleichzeitig ausgetragenen Kreis- und Schwäbischen Meisterschaften. Um diese Leistung richtig einzuordnen reicht ein Blick in die aktuelle Deutsche Bestenliste, die derzeit Tobias Gröbl auf Platz 20 verzeichnet. (wf)

