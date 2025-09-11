Lautstarker Streit nach Unfall an Tankstelle

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der B16 in Riedlingen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte um 12.35 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Lastwagen wenden. Das Manöver misslang. Der Sattelzug streifte einen Transporter, den ein 36-Jähriger steuerte, am Heck. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro.

In der Folge kam es zu einem lautstarken Streit der beiden Beteiligten. Ein Beobachter informierte die Polizei. Eine Streife verwarnte den 34-Jährigen vor Ort gebührenpflichtig mit 35 Euro und sorgte für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. (AZ)