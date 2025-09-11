Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Lautstarker Streit nach Unfall an Tankstelle in Riedlingen

Riedlingen

Lautstarker Streit nach Unfall an Tankstelle

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der B16 bei Riedlingen stößt ein Mann mit seinem Lastwagen gegen einen Transporter. Zeuge ruft die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Ein Lkw-Fahrer hat auf dem Gelände einer Tankstelle in Riedlingen einen Unfall verursacht. Ein Zuge rief die Polizei.
    Ein Lkw-Fahrer hat auf dem Gelände einer Tankstelle in Riedlingen einen Unfall verursacht. Ein Zuge rief die Polizei. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Gelände einer Tankstelle an der B16 in Riedlingen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte um 12.35 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Lastwagen wenden. Das Manöver misslang. Der Sattelzug streifte einen Transporter, den ein 36-Jähriger steuerte, am Heck. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro.

    In der Folge kam es zu einem lautstarken Streit der beiden Beteiligten. Ein Beobachter informierte die Polizei. Eine Streife verwarnte den 34-Jährigen vor Ort gebührenpflichtig mit 35 Euro und sorgte für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden