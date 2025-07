Leiche in Riedlingen: Polizei hat neue Erkenntnisse

Der Hubschrauber sorgte am Freitag für einiges an Aufsehen, in niedriger Höhe flog er über Riedlingen. Laut Polizei handelte es sich um eine Vermisstensuche und tatsächlich wurden die Beamten fündig: Auf einem Anwesen in dem Donauwörther Stadtteil machten Beamte schließlich die traurige Entdeckung: Der Mann war tot. Nun hat die Polizei neuere Erkenntnisse zu dem Mann - und wie er zu Tode kam.

Bereits am Freitag war klar, dass der Mann seit Donnerstagabend vermisst wurde und dass er im Landkreis Eichstätt wohnt. Ein besorgter Bekannter hatte die Polizei informiert. Diese ortete das Handy des Vermissten in Donauwörth, zuvor hatte sich die Suchaktion noch auf die Landkreise Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen beschränkt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord nun mitteilt, handelt es sich bei dem tot aufgefundenen Mann um einen 55-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Mann starb wohl natürlichen Todes in Riedlingen

„Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei liegt hier ein natürlicher Tod vor“, erklärt das Polizeipräsidium. Die Polizei prüfe in derartigen Fällen im Rahmen von Todesermittlungen die näheren Umstände. Es lägen in diesem Fall jedoch derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Welche Beziehung der Mann nach Donauwörth hatte, teilte das Präsidium auf Anfrage nicht mit.