Leichtkraftrad prallt gegen E-Scooter

Zu einem verhängnisvollen Zusammentreffen zwischen einem Leichtkraftrad und einem E-Scooter kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, staute sich um diese Zeit der Verkehr vor dem Gymnasium Donauwörth in der Berger Allee. Ein 17-jähriger Jugendlicher überholte auf seinem Leichtkraftrad die stehende Fahrzeugkolonne, um anschließend nach links in die Adalbert-Stifter-Straße einzubiegen.

An der dortigen Einmündung war ein 15-jähriger Jugendlicher verbotswidrig mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs und wollte die Fahrbahn in Richtung Bushaltestelle queren. Es kam zum Zusammenprall mit dem überholenden Moped, in dessen Folge beide Jugendlichen von ihren Kraftfahrzeugen zu Boden stürzten.

Der E-Scooter-Fahrer gab den aufnehmenden Beamten vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der Fahrer des Leichtkraftrades trug keine vollständige Schutzkleidung und wurde mit Schürfwunden per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten beider Beteiligten und leiteten gegen den 15-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (AZ)