Quartett entfesselt auf Schloss Leitheim den "Karneval der Tiere"

Der "Karneval der Tiere" geriet bei den Herbstkonzerten des Arcis-Saxofon-Quartetts zum vergnüglichen Erlebnis für Kinder. Die Mädchen und Buben durften sogar dirigieren.

Ein verregneter Nachmittag und Musik auf Schloss Leitheim – besser kann ein solcher Tag gar nicht ausgefüllt werden. Mit dem Klassiker aller Kinderkonzerte, dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Säens, erzählte das Münchner Arcis-Saxofon-Quartett die von Loriot so unnachahmlich niedergeschriebene Geschichte vielen Kindern und einigen Eltern. Es war ein spannendes Unterfangen der vier Instrumentalisten, vom Fest der – laut Ameise – 4791 Tiere zu erzählen: Von der Löwenmajestät, den galoppierenden Eseln, den vorlauten Katzen, den Luftblasen singenden Seidenschwänzen in ihrem Aquarium, dem schwerelos schwebenden Schwan, der Hühnerpyramide samt Hahn Napoleon auf der Spitze, dem Schildkrötenballett. Musikalisch all das zu schildern, gelang den Musikern fein!

Dabei ist dieses Konzert ja ein Faschingsscherz, für den der Komponist, der selbst ein berühmter Pianist war, ein lebenslanges Aufführungsverbot verhängt hatte. Weil er sich nicht schämen wollte. Denn er hatte sich in seinem Tierpark aus Tönen – neben der herrlichen Programmmusik, mit der er die Tiere charakterisiert - auch über ganz viele berühmte Kollegen lustig gemacht. So ließ er beispielsweise die Schildkröten zu Jacques Offenbachs schneller Cancanmusik gaaanz langsam tanzen, der tonnenschwere Elefant trampelt zum „Tanz der Elfen“ von Hector Berlioz: Die Saxofone machten das alles sehr vergnüglich hörbar. Das Glasharfenaquarium mit den Blubberblasen singenden Seidenschwanzfischen verheißt vielfältige Träume, und mit der berühmtesten Melodie, die in vielen Filmen Hollywoods eingesetzt ist, gleitet der Schwan unvergleichlich graziös über die Fluten.

Musiker wie Publikum hatten Vergnügen an Text und Musik.

Die Musiker hatten selbst hörbares Vergnügen an Text und Musik – man durfte staunen über die wandlungsfähigen Instrumente – die Kinder fanden es klasse. Sie nahmen nicht einmal übel, dass sie auch pädagogisch belehrt wurden. Sie durften ihr Wissen über Saxofone abliefern, und erfuhren ein bisschen über den Schöpfer des Instruments, Adolph Sax. Sie durften auch dirigieren und wussten – nach anfänglichem Zögern – immer selbstbewusster mit großer Geste das Quartett zu leiten.

Trotz all des Vergnügens ging auch dieses Konzert zu Ende. Dem Arcis-Saxofon-Quartett zu lauschen, das mit farbreicher, abwechslungs- und temporeicher Musik die Tierwelt illustriert hatte, hat Spaß gemacht. Und in einer sehr jazzigen Zugabe zeigten die vier Musiker, was sie sonst noch so können. Großer Applaus vom sehr beifallsfreudigen Publikum!

Lesen Sie dazu auch