Die reiche Vielfalt der Blockflöte war in Leitheim zu hören

Plus Wie Flautando Köln die Leitheimer Schlossluft in vielfarbige Flötentöne verwandelte - und warum die Bockflöte oft mit Vorurteilen belastet ist.

Ein weitgehend unterschätztes, oft mit Vorurteilen belastetes Instrument, dabei – von der Trommel mal abgesehen – wohl das ursprünglichste Werkzeug, mit dem Menschen je Töne jenseits der Stimme erzeugten: die Flöte! Das älteste Instrument dieser Art kann im Nationalmuseum Sloweniens in Ljubljana bewundert werden; es wurde vor über 60.000 Jahren von einem Neandertaler aus dem Oberschenkelknochen eines Höhlenbären hergestellt.

Welch weiten Weg hat die Flöte seitdem hinter sich gebracht. Allein die Familie der Blockflöten umfasst zig verschiedene Instrumente. Vierzig davon hatten Susanna Borsch, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen und Kerstin de Witt nach Leitheim mitgebracht. Zum Abschluss der diesjährigen Schlosskonzerte zeigten Flautando Köln, in welch vielfarbigen Klangreichtum sich die durch Blockflöten geblasene Luft verwandeln lässt.