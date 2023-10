Eine Sternstunde zeitenthobener Musik in Leitheim

Veronika Eberle und Nils Mönkemeyer konzertieren im Rahmen der Donauwörther Kulturtage auf Schloss Leitheim. Ihr inniges musikalisches Miteinander bezaubert.

Einen musikalischen Höhepunkt der 50. Donauwörther Kulturtage erlebten die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer des Duokonzerts von Veronika Eberle und Nils Mönkemeyer auf Schloss Leitheim. Die in Donauwörth gebürtige Geigerin hatte den musikalisch befreundeten Bratschisten für ein gemeinsames Projekt mitgebracht. Unter dem Motto „Zeichen und Botschaften“ boten die beiden je solo und im Duo eine Sternstunde zeitenthobenen und über die Zeit erhabenen Musizierens.

Hildegard von Bingens „O Ignis Spiritus“ ist eines der ersten Stücke Musik, die je aufgeschrieben wurden. Wie aus dem Nichts erklingt die Geige, angestimmt im Treppenhaus vor dem Saal, in dem Mönkemeyer bereits am Pult steht, der ganze Hall der Zeit scheint einzustimmen, das Echo im Saal antwortet alsbald in sanglicher Fülle. Getragen wie von den Schwingen der Jahrhunderte geht es in nahtlosem Übergang zu György Kurtags „Jelek für Viola solo: Lento“ aus dem 20. Jahrhundert. Mehr als 800 Jahre liegen zwischen den beiden Werken und der Reigen setzt sich fort.

In fließendem Wechsel zwischen Violine und Viola erklingen Kompositionen von Nicola Matteis, einem barocken Neapolitaner, der in England wirkte, von Morton Feldmann, einem US-amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, von Johann Sebastian Bach, dem großen Tonschöpfer des Barock, und John Cage, dessen Oeuvre für das 20 Jahrhundert ebenso bedeutsam ist wie das Johann Sebastian Bachs für das 18.

Alles Trennende verschwindet im grenzenlosen Fluss der Musik.

Im bewegten Wechselreigen der Instrumente, der Zeiten, der Ausdrucksformen, der Temperamente und der Stile spielt der historische Ort und Hintergrund der Stücke von Beginn an eigentlich gar keine Rolle mehr, alles Trennende schwindet und verschwindet im wunderbaren, grenzüberschreitenden, grenzenlosen Fluss der Musik. Spielt es eine Rolle, ob Hildegard von Bingen im Mittelalter, Nicola Matteis oder Johann Sebastian Bach im Barock oder Morton Feldmann und John Cage im 20. Jahrhundert komponierten?

Faszinierend genug, dass es offenkundig unendlich viele Möglichkeiten gibt, Töne zu kombinieren und Melodien zu schaffen, selbst in der Beschränkung auf die lineare Folge, wie sie nun mal in der Natur weitgehend einstimmiger Instrumente wie Geige und Bratsche liegen. Gerade die zeitgenössisch modernen Stücke, oft genug gemieden und verschrien als avantgardistische Schreckgespenster, zeigen sich in ihrer Folgerichtigkeit als Teil einer Überlieferung, die immer wieder bestätigt: Die Avantgarde von heute definiert die Klassiker von morgen, sie schöpft zugleich aus der unendlichen Fülle des Gestern.

Veronika Eberle und Nils Mönkemeyer sind beide anerkannte Koryphäen ihres Fachs, führen den Dialog der Stücke in brillanter Technik, hochgradig variablem Klang und intensiver Ausdruckskraft auf höchstem Niveau und unmittelbarer Augenhöhe. Ihr inniges musikalisches Miteinander zeigt, wie sehr sie künstlerisch auf einer Linie sind und wie ernst sie in innigem Einverständnis ihr Anliegen nehmen. In höchster Intensität exquisit aufeinander abgestimmt gestalten sie die Übergänge, besonders beeindruckend etwa in dem Moment, in dem Mönkemeyers Viola den hauchfeinen Strich des Bogens von Veronika Eberle aufnimmt in der Überleitung von Nicola Matteis Allemande zu György Kurtags Doloroso.

In herzenswarmer Sanglichkeit intonieren Veronika Eberle und Nils Mönkemeyer.

Nach der Pause dann reine Duo-Kompositionen, zwar im unmittelbaren Miteinander der beiden Instrumente, doch auch hier wiederum im Dialog über die Zeit, diesmal zwischen Wolfgang Amadeus Mozart und Béla Bartók. Das beginnt mit Bartóks tänzerischem Temperamentsausbruch „Bankodozs“, erdet sich mit elegischer Schwere in „Gram“ und freut sich schließlich an der unbefangenen Leichtigkeit des „Pizzicato“. In herzenswarmer Sanglichkeit intonieren Veronika Eberle und Nils Mönkemeyer das Andante aus Mozarts Duo Nr. 2, B-Dur, KV 424. Sie spielen sich miteinander tief in die Seele der berührenden Melodie dieses kleinen Glanzstücks salzburgerischer Eleganz und Anmut.

Kontrollierte Offensive, versehen mit einem Schuss Exotik dann wieder im Duoreigen aus Bartóks „Arabischer Gesang“, „Siebenbürgisch“ und „Ruthenische Kolomejka“, bevor der Abend mit Mozart seinen Ausklang findet. Ein bisschen Hinterhältigkeit indes allerdings liegt auch in Mozarts Duos, denn er schrieb sie auf Bitten Michael Haydns unter dessen Namen dem Salzburger Erzbischof auf den Leib, spickte sie indes mit Schwierigkeiten und anspruchsvollen Finessen, so auch Falle des Duos in G-Dur KV 423. Im Schlagabtausch der beiden Instrumente können Veronika Eberle und Nils Mönkemeyer hier nur glänzen.