Leitheim

vor 17 Min.

Eine grandiose Liebeserklärung an die spanische Musik

Ein grandioses Ensemble: Das Dianto-Reed-Quintet steht am Beginn einer internationalen Karriere und gab seine Visitenkarte jetzt auf Schloss Leitheim ab.

Plus Das Dianto-Reed-Quintet interpretiert bei den Leitheimer Schlosskonzerten traditionelle Musik flirrend neu und spannend. Wie dieser erst zweite Auftritt des Ensembles in Deutschland gelang.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein höchst unterhaltsames, kurzweiliges und so ganz anderes Konzert, klassisch und doch auch querbeet: Das Dianto Reed Quintett. Fünf Absolventen berühmter spanischer Musikhochschulen, jetzt Master der Musikhochschule Amsterdam, gründen dort das Dianto (Esperanto: Nelke)-Reed-Quintet. Im Name versteckt sich noch der Hinweis auf die Holzblasinstrumente, wie Oboe, Fagott, Klarinetten; das Rohrblatt erzeugt dort den Ton - und ein Saxofon.

Sie interpretieren in äußerst modern klingender Besetzung die traditionelle Musik Spaniens neu, gewinnen ihr flirrende, ganz neue Facetten ab. Gewinnen mehrere niederländische Preise, und stehen am Beginn einer internationalen Karriere. Schloss Leitheim ist ihr zweiter Auftritt in Deutschland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen