Leitheim

06:15 Uhr

Flammendes Spiel beim Konzert mit "Incendio" in Leitheim

Plus Ein Ensemble macht seinem Namen alle Ehre und entzündet ein musikalisches Feuerwerk. Die Kompositionen sind gut gewählt: rätselhaft-schaurig bis überschäumend.

Von Tobias Böcker Artikel anhören Shape

Incendio – Feuer! Nomen est omen: Mit flammendem Spiel entzündete das Prager Trio "Incendio" bei der Matinée in Schloss Leitheim ein musikalisches Feuerwerk aus Spielwitz, Esprit und Empfindungsreichtum. Im Rahmen der Herbstkonzerte verliehen sie dem trüben Morgen mit Joseph Haydns C-Dur Trio Hob. XV:27 gleich zu Beginn Schwung und Optimismus. Feingliedrig, elegant, gleichwohl markant und konturiert gaben Karolína Františová am Klavier, Filip Zaykov an der Violine und Vilém Petras am Cello dem so herzlichen wie geistreichen Werk Pep und Elan, Gefühl und Nähe.

