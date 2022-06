Freude und Leidenschaft beim Konzertauftakt in Leitheim

Plus Beim Neustart der Leitheimer Schlosskonzerte legen Lena Neubauer, Jakob Spahn und Oliver Triendl die Messlatte ziemlich hoch.

Die Freude und Begeisterung waren allen anzumerken beim Auftakt der Leitheimer Schlosskonzerte nach zwei Jahren erzwungener Pause: Den Veranstaltern, dem am Ende schier verzückten Publikum und vor allem den mit Leidenschaft spielenden Akteuren: Das Trio Neubauer/Spahn/Triendl legte die Messlatte für das, was heuer noch kommt, ziemlich hoch.