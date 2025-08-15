Freundeskreis Schloss Leitheim mit neuer Vorstandsvorsitzenden

Nach über 10-jähriger Tätigkeit stand der bisherige Vorstandsvorsitzende, Dr. Hans-Heinrich von Srbik, bei den Neuwahlen des Freundeskreises Schloss Leitheim nicht mehr zur Verfügung. Die Versammlung sprach ihm ihren Dank aus für seine langjährige und weitsichtige Tätigkeit. Er war federführend daran beteiligt, dass die Leitheimer Schlosskonzerte heute noch stattfinden können. Während seiner Amtszeit sorgte er dafür, dass der Freundeskreis die Veranstaltung der erfolgreichen und beliebten Konzertreihe in die eigenen Hände genommen hat. Für diese zukunftsweisende Tätigkeit dankte ihm neben Bürgermeister Martin Scharr im Namen des Marktes Kaisheim auch Colette Zinsmeister im Namen aller Mitglieder des Freundeskreises Schloss Leitheim. Bei der anschließenden Neuwahl stellte sich Nadine Gropper für das Amt der Vorstandsvorsitzenden zur Verfügung. Die Donauwörtherin ist den Leitheimer Schlosskonzerten bereits seit vielen Jahren eng verbunden. Besonders am Herzen liegt ihr die Förderung des musikalischen Nachwuchses sowie die Gewinnung neuer Mitglieder und Sponsoren. Nach dieser Vorstellung wurde sie einstimmig zur Vorsitzenden des Freundeskreises Schloss Leitheim in der Mitgliederversammlung gewählt. Sie freut sich nun darauf, zusammen mit dem gesamten Vorstand, die erfolgreiche Tätigkeit des Freundeskreises fortzuführen. Ausführlich kann man sich auf www.leitheimerschlosskonzerte.de über die Tätigkeit des Freundeskreises informieren.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!