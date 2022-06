Glanzpunkt im Leitheimer Schloss

Plus Vierhändig auf dem Klavier: Franziska und Florian Glemser begeisterten mit ihrem musikalischen Können das Publikum bei den Leitheimer Schlosskonzerten.

Mit der hohen Kunst des vierhändigen Klavierspiels sorgten Franziska und Florian Glemser bei der ersten Matinee der diesjährigen Leitheimer Schlosskonzerte für einen kleinen Glanzpunkt. Dabei umrahmten Werke von Franz Schubert die Große Fuge op. 134 von Ludwig van Beethoven.