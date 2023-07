Leitheim

10:15 Uhr

Von der Klassik zu den Beatles: Katona Twins gefallen in Leitheim

Zoltan und Peter Katona konzertieren als Katona Twins. In Leitheim setzten sie mit ihren Gitarren einen fulminanten Schlusspunkt unter die sommerlichen Schlosskonzerte.

Plus Die Leitheimer Schlosskonzerte beendeten die Sommersaison mit einem Duo aus der Heimatstadt der Beatles. Musik der Fab Four aus Liverpool kommt beim Publikum an.

Einen äußerst kurzweiligen Abschluss der diesjährigen Sommersaison boten die Leitheimer Schlosskonzerte mit dem international gefeierten Gitarrenduo Katona Twins. Geplant als Rundreise durch Stile und Gattungen gab das Programm Gelegenheit, eine staunenswerte Vielfalt der Möglichkeiten auf der klassischen Gitarre zu entdecken.

Zwei Preludes und Fugen Mario Tedescos spielten die Zwillingsbrüder Zoltan und Peter Katona an ihren Grand Concert Gitarren mit Schwung, Elan und fast jazzig anmutender Grundauffassung der Flamenco inspirierten Stücke. Wie die beiden Gitarren die komplexe Vielstimmigkeit und die fein ziselierten Rhythmen in je eigener Freiheit und Bindung in die Tat umsetzen, das war hohe Duokunst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

