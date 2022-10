Leitheim Herbstkonzerte: "Ein Lied geht durch die Zeit"

Plus Zauberhafte Variationen um die Melodie des Chorals "Oh Haupt voll Blut und Wunden". Wie das Trio d'Iroise und Juri Vallentin den Leitheimer Herbst mit einem Versprechen beendeten.

"Ebenbild" war das Programm des Trios d'Iroise und Juri Vallentins betitelt – ein Konzert, das von der Melodie des Passionschorals "Oh Haupt voll Blut und Wunden" handelte. Sie hat die Zeiten überdauert. Bis heute verfehlt sie ihre Wirkung nicht. Im Miteinander von Streichtrio und Oboe erklangen Jahrhunderte überdauernde Annäherungen an dieses große Thema der Musikgeschichte.