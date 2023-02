Leitheim

vor 3 Min.

Leitheimer Schlosskonzerte: Musik vom Feinsten

Plus In der Reihe geben sich erneut großartige Musikerinnen und Musiker die Klinke in die Hand. Welche Erlebnisse das Publikum zwischen Juni und Oktober erwarten.

Nach den turbulenten vergangenen Jahren mit Verlegungen und oftmals kurzfristigen Änderungen starten die Leitheimer Schlosskonzerte nun wieder in ein normales Jahr. Die Verantwortlichen haben ein Programm erstellt, dessen Schwerpunkt auf dem klassisch-romantischen Repertoire liegt. Aber auch Farbtupfer der klassischen Moderne finden sich wieder. Wie in den vergangenen Jahren schon, geben sich auch diesmal international bekannte Ensembles und aufstrebende Musikerinnen und Musiker in Leitheim die Klinke in die Hand. Und nicht zu vergessen: Das architektonische Ensemble aus Schloss, Schlosshotel und Restaurant ist in seiner Art ungeheuer reizvoll, fast einmalig, man wird vergleichbares mit der Lupe suchen müssen: optimale Voraussetzungen für ein besonderes Konzert-Erlebnis. Und so sieht das Programm aus:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

