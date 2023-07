Leitheim

Mariani Klavierquartett: Auch mit Ersatzspieler ein tolles Team

Plus Das Mariani Quartett bot in Leitheim ein begeisterndes Konzert.

Barbara Buntrock war aufgrund eines "erwarteten freudigen Ereignisses" ausgefallen. Sander Stuart an der für das Klavierquartett so wichtigen Bratsche ließ indes kaum erahnen, dass er als Ersatzmann zum Mariani Klavierquartett gestoßen war, so dicht, empathisch und kohärent war das Zusammenspiel der vier Musiker an diesem heißen Sommerabend im Saal von Schloss Leitheim.

Philipp Bohnen, Sander Stuart, Peter-Philipp Staemmler und Gerhard Vielhaber verbanden in Mozarts Klavierquartett Es-Dur KV 493 große Geste und tiefen Atem mit feiner Nuancierung und federleichter Eleganz. Volumen und weitgefächerte Farbigkeit zeichneten das zuweilen fast überirdisch schwebende Klangbild aus. Gerhard Vielhabers einfühlsamer Anschlag am Flügel korrespondierte in ausgezeichneter Harmonie mit dem warmen Klang der Streicher.

