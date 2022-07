Mitreißendes Konzert des Dudok Quartett in Schloss Leitheim

Plus Musiker aus Amsterdam interpretieren in Leitheim historisches Werk aufregend heutig. Stücke von Beethofen, Carwithen und Brahms.

Mit immenser Spielfreude und mitreißender Musik hat sich das Dudok Quartett aus Amsterdam beim Konzert im Leitheimer Schloss präsentiert. "Wir wollen spielen", bekannten sie denn auch unumwunden.