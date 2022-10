Leitheim

vor 34 Min.

Schlosskonzert Leitheim: Swingend und bezwingend

Plus Ein brillanter Auftakt in die Herbstkonzerte mit dem Mandelring-Quartett. Von Beginn an ist größte Musizierlust spürbar.

Von Tobias Böcker Artikel anhören Shape

Wie lebhaft ein klassisches Streichquartett doch swingen kann! Mit exzellenter Spielkultur sorgte das hochrenommierte Mandelring-Quartett für einen atemberaubenden Auftakt der Leitheimer Herbstkonzerte. Energie, Perfektion und Emotion prägten ein begeisterndes musikalisches Ereignis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .