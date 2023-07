Leitheim

vor 34 Min.

Schwere und Leichtigkeit bei den Leitheimer Schlosskonzerten

Das Pianistenpaar EnsariSchuch brillierte in Leitheim gemeinsam am Flügel.

Plus Das Pianistenpaar EnsariSchuch überzeugt das Publikum in Leitheim. Die Künstler zeigen Emotionalität und perfekte Abgestimmtheit am Flügel.

Von Tobis Böcker Artikel anhören Shape

Einen musikalisch reichen Klavierabend erlebten die Besucherinnen und Besucher der Leitheimer Schlosskonzerte beim vierhändigen Konzert des Pianistenpaares EnsariSchuch. Dabei spiegelte das Programm mit Mozart und Schubert, Dvořák und Brahms sowie dem Bolero von Maurice Ravel ebenso wie das vierhändige Spiel eine spannende Ambivalenz von Einheit und Vielfalt.

Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Pianosonate für vier Hände, KV 521, datiert vom 29. Mai 1787, dem Tag, an dem der Komponist die Nachricht vom Tode seines Vaters erhielt. Ein Hauch der Erinnerung die Familie und das gemeinsame Spiel mit seiner Schwester Anna Maria mag darinnen liegen. In prickelnd spielerischer Leichtigkeit und schelmisch geschwisterlichem Zwiegespräch umspielen sich die Stimmen im Allegro, verschmelzen und trennen, verlieren und finden sich im heiteren Fluss der Weisen. Emotion, Klage und Melancholie dagegen tragen das Andante, Brillanz und Humor wiederum das abschließende Allegretto.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen