Weltkatzentag – Wer hat das schönste Katzenfoto im Landkreis?

Am 8. August ist Weltkatzentag. Ob verschlafen auf der Fensterbank, neugierig im Garten, verspielt mit dem Wollknäuel oder einfach ganz entspannt auf dem Lieblingsplatz – Katzen zeigen uns jeden Tag, wie charmant, eigenwillig und liebenswert sie sind.

Deshalb suchen die Redaktionen der Donauwörther Zeitung und der Rieser Nachrichten das beste Katzenfoto aus dem Landkreis Donau-Ries. Machen Sie mit und zeigen Sie uns Ihre ganz persönliche Katzenkönigin oder Ihren charmanten Stubentiger. Schicken Sie uns ein schönes, lustiges oder einfach typisches Foto Ihrer Katze an redaktion@donauwoerther-zeitung.de oder an redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte vergessen Sie nicht, den Namen Ihrer Katze, den Namen des Fotografen sowie Ihren Wohnort im Landkreis anzugeben. Einsendeschluss ist Dienstag, 12. August.

Alle eingesandten Bilder werden online auf unserer Website veröffentlicht. Danach können unsere Leserinnen und Leser abstimmen, welche Samtpfote den Titel „Katzenstar im Landkreis 2025“ verdient. Machen Sie mit – wir freuen uns auf viele süße, freche und besondere Katzenporträts aus der Region.

