Machen Sie mit: Wer misst den Hitze-Rekord im Landkreis Donau-Ries?

Wir suchen den heißesten Ort im Landkreis Donau-Ries. Machen Sie mit und melden Sie uns Ihren persönlichen Hitzewert.

Wo ist der heißeste Ort im Landkreis Donau-Ries? Beteiligen Sie sich am Hitze-Melder der Donauwörther Zeitung und messen Sie für uns bei sich Zuhause, am Gartenhaus oder mit ihrer Wetterstation die Temperatur. Denn wir wollen ermitteln, welcher Ort in den nahenden Hitzewelle der heißeste ist.

Wenn Sie uns ihre Höchsttemperatur durchgeben wollen, dann beachten Sie bitte einige Hinweise. Die Profis messen Außentemperatur stets zwei Meter über Null - das erwarten wir nicht. Dennoch bitte stets im Schatten messen und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung. Bitte stellen Sie das Thermometer auch nicht direkt auf den Boden oder halten es aus dem höchsten Fenster eines mehrstöckigen Hauses. Schildern Sie uns bitte, wann und wo genau Sie gemessen haben und senden Sie uns ein Foto ihres Hitze-Rekords. Alle Informationen übersenden Sie bitte an redaktion@donauwoerther-zeitung.de unter dem Betreff: Hitze-Rekord. Ihr Messewert sollte bis Sonntag, 24. Juli, bei uns eingetroffen sein. (AZ)

